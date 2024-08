Un burger Tiki Taka, un sandwich La Masia: le Barça surprend en lançant un service... de livraison de repas

Au Barça, on ne manque plus d'idées pour s'offrir quelques billets supplémentaires. Le club a ainsi annoncé le lancement de sa propre structure de lancement de repas, en partenariat avec Rappi, un partenaire régulier et qui est un peu l'équivalent d'un Uber Eats, mais en Amérique latine. Ensemble, ils ont créé un menu de fast-food, dont les plats sont livrables dans les plus grandes villes du Mexique, y compris la capitale.

Sur la carte, on peut retrouver des burgers, notamment le Tiki Taka, le nom de l'approche du jeu du club. Mais aussi un sandwich au poulet La Masia ou encore les tenders Blaugrana. Tous les plats sont renommés avec des éléments clés de l'histoire du club catalan. Il fallait y penser.