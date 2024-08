Un match, un trophée: le Real Madrid remporte la Supercoupe d’Europe en dominant l’Atalanta

Le Real Madrid remporte sa 6ème Supercoupe, devenant le club le plus titré de l’histoire de la compétition.

90'+2 C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose 2-0 et remporte sa sixième Supercoupe d'Europe !

88' Changements à Madrid Vinicius cède sa place à Arda Güler. Bellingham est lui remplacé par Ceballos tandis que Carvajal est remplacé par Lucas Vazquez. Le match de Bellingham et Vinicius ce soir j’en parlerais de le chapitre 57 de mon autobiographie. #RMAATA pic.twitter.com/T89WmRjRIf — VINI BALLON D'OR (@Chocobiix) August 14, 2024

83' OH LE BUT GAG (ou presque) Vinicius réussit encore à percer la défense sur la gauche et son centre est contré. Le ballon passe juste devant la ligne du but ! Mbappé, dans la foulée, est remplacé par Brahim Diaz.

77' Modric monte au jeu Modric est monté à la place de Rodrygo.

74' Le Real Madrid est libéré Musso doit encore sortir une belle parade sur un envoi de Rodrygo. L'Atalanta ne s'en sort plus et le Real Madrid semble désormais en maîtrise totale. Mais là je vois pas qui va arrêter le Real cette année.. rouleau compresseur #RMAATA — Thomas (@MandoSankara) August 14, 2024

68' MBAPPEEEEEEEE ! Le premier but de Kylian Mbappé au Real Madrid ! 2-0 ! Bellingham l'a attendu et le sert très bien dans l'axe du rectangle; Le Français reprend au point de penalty et envoie ça dans la lucarne. Le score s'aggrave !

66' MUSSO ! Bellingham s'en sort bien face à la défense et envoie une lourde frappe dans le rectangle. Musso parvient encore à écarter le cuir, quel match il nous sort ! On sous estime tellement lookmancest grave ce mec c’est un phénomène il est incroyable #SuperCup — Matiste (@LMatiste) August 14, 2024

63' Double occasion ! Le Real Madrid frôle directement le 2-0. Vinicius perd son face à face avec le gardien, qui sort une superbe parade sur l'envoi du Brésilien, avant de dégager un ballon juste devant son poteau. Il y a le feu ! De Ketelaera a cédé sa place à Retegui à l'Atalanta.

59' LE BUUUUUUUUUUT ! Le Real Madrid ouvre le score ! Mendy gagne son duel et trouve Bellingham, qui décale Vinicius. Le Brésilien élimine son défenseur et donne le ballon à Valverde, qui place seul dans le but vide. Joli but !

57' Bellingham tente de loin Jude Bellingham profite d'un très bon travail de Valverde pour décocher une frappe à l'entrée de la surface. Mais il ne cadre pas. Deux transversales mais pas de but dans cette première mi-temps ! #SuperCup #RTLsports



La deuxième période en direct : https://t.co/tKK0ZvsESJ pic.twitter.com/zzy8bmLDmd — RTL sports (@RTLsportsbe) August 14, 2024

54' Le Real se cherche Le Real Madrid, comme en première période, semble parfois avoir du mal à accélérer après avoir récupéré le ballon. L'Atalanta est bien en place et les Espagnols souffrent pour le moment.

47' COURTOIS ! Quelle parade de Courtois ! Le gardien du Real Madrid écarte une tête de Pasalic en se détendant de tout son long ! Derrière, il y a une frappe de l'extérieur de la surface qui file juste à côté. Magnifique relance de l'Atalanta ! INCROYABLE COURTOIS #RMAATA — MBAPPINHO LE G.O.A.T (@FcNoisette) August 14, 2024

46' Mbappé ! Bonne accélération de Kylian Mbappé, qui fixe côté gauche et frappe, mais le ballon est dévissé.

45' La reprise La Supercoupe est relancée !

45'+2 C'est la pause Fin de la première période à Varsovie ! Le Real Madrid a souffert mais a semblé un peu plus dangereux en fin de mi-temps. On revient dans 15 minutes. Zappacosta a une dégaine d'équipier McDo avec son filet sur la tête à tout moment à la mi-temps, il part faire les frites. #RMAATA — Shibatasan (@Shibatasan__) August 14, 2024

45' RODRYGO ! Enorme occasion pour le Real Madrid ! Vinicius trouve Rodrygo sur une passe géniale de l'extérieur du pied ! Le Brésilien frappe à l'entrée du petit rectangle et envoie ça sur la barre, quelle grosse occasion !

44' LOOKMAN ! Belle tentative de Lookman sur un ballon dégagé dans l'axe, devant la surface. Le joueur de l'Atalanta décoche un tir, contré par la défense. #SuperCup pour l'instant pas très impressionnant ce réal Madrid. — Salvatore Girardot (@SalvatoreGirar1) August 14, 2024

42' Vinicius prend jaune Le Brésilien laisse une semelle sur De Roon. Il prend jaune et conteste, mais l'arbitre ne discute pas.

33' Le Real Madrid cale un peu Les joueurs du Real Madrid cherchent un moyen de créer du tempo offensivement. Ils font aussi quelques erreurs évitables qui permettent aux Italiens de partir à l'attaque. On notera quand même cette passe lobée de Vinicius pour Bellingham, qui contrôle eu point de penalty et prend jaune pour avoir heurté le gardien en tentant de poursuivre son action.

26' Encore ! L'Atalante pousse encore et la frappe lointaine d'Ederson ne passe pas si loin des cages de Courtois. Les Italiens sont bien dans leur match ! #SuperCup pour l'instant pas très impressionnant ce réal Madrid. — Salvatore Girardot (@SalvatoreGirar1) August 14, 2024

24' LA BARRE ! L'Atalanta trouve la barre ! Sur un centre contré, le ballon surprend Courtois et va sur la barre, mais ça ne va pas dans le but. Grosse frayeur pour le Real Madrid !

23' Bonne période italienne L'Atalanta parvient à conserver un peu le ballon et tente de combiner aux abords de la surface. On ne voit pas encore grand-chose de dangereux, mais on notera le bon début de match de De Ketelaere.

16' Première frappe Valverde parvient à passer sur le côté et sert Mbappé en pleine surface. Le Français frappe mais la défense fait le boulot et contre le ballon. Quelques instants plus tard, un centre à mi-hauteur de Carvajal passe juste devant Vinicius, qui n'a pas su plonger pour mettre ça au fond. Pour l’instant ça veut tellement jouer pour Mbappé que c’est forcé, faut sur ce soit naturel pour qu’il marque #RMAATA — hug0_yt (@Hug0_yt) August 14, 2024

9' Premier carton Ederson prend un jaune pour avoir ceinturé Valverde.

6' Première réaction Superbe contre de l'Atalanta. De Ketelaere lance bien Zappacosta dans un angle fermé, mais il ne parvient pas à centrer. Les Italiens miseront à fond sur de tels contres. 3e fautes sur Vini jr #RMAATA #SuperCup — Muhammad (@SiidyDiiallo) August 14, 2024

4' Le Real Madrid attaque Sans réelle surprise, le Real Madrid est directement en mode attaque. Vinicius, par exemple, est déjà très virevolant sur son aile.

20h31 Tout savoir sur la finale On fait le topo sur les toutes dernières informations de la Supercoupe.

19h48 De Ketelaere dans le onze Le onze de l'Atalanta ne comprend pas non plus de grande surprise. La pépite du club, Lookman, est bien titulaire. Comme Charles De Ketelaere, d'ailleurs. Une équipe qui veut regarder le Real Madrid dans les yeux. À lire aussi "Mbappé a besoin du Real Madrid": notre commentateur vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la Supercoupe d'Europe

19h09 Le Real Madrid envoie ses stars Le premier onze de la saison du Real Madrid est tombé. Sans surprise, Thibaut Courtois disputera la partie, tout comme Kylian Mbappé, qui va faire ses débuts avec le club espagnol. Valverde, Tchouaméni et Bellingham formeront le milieu. Vinicius et Rodrygo seront sur les ailes, alors que la défense est celle attendue, avec Militao, Rudiger, Carvajal et Mendy. ¡Nuestro XI inicial!

@Atalanta_BC#SuperCup pic.twitter.com/GRvlAZS0Xk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2024