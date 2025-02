Une mission à relever... sans Kylian Mbappé: suivez en direct le match du Real Madrid en Coupe du Roi

Le Real déplore que lors de cette rencontre le latéral Carlos Romero, auteur en fin de match du but de la victoire de son équipe, ait simplement reçu un carton jaune pour un tacle par derrière sur Kylian Mbappé, au lieu d'être exclu, et qu'un but ait été refusé à Vinicius Jr à cause d'une faute sur l'action, de Mbappé. "Il s'est passé quelque chose d'inexplicable lors de ce match, donc ce que l'on demande c'est une explication. Car les arbitres n'ont rien fait pour protéger l'intégrité des joueurs", a regretté Carlo Ancelotti, affirmant "partager" le sentiment d'injustice développé dans la lettre de son club.

"Nous avions donné un jour de récupération en plus à Mbappé hier, aujourd'hui il s'est entraîné normalement, mais il a un hématome au mollet et ne sera pas disponible demain", a déclaré Ancelotti lors d'une conférence de presse largement dominée par la polémique arbitrale qui a suivi la rencontre face à l'Espanyol Barcelone. Dans une lettre destinée à la Fédération espagnole de football, le Real Madrid avait fustigé lundi un arbitrage "complètement discrédité" et un système "corrompu de l'intérieur".

Le technicien italien a également révélé que son milieu de terrain anglais Jude Bellingham, absent de l'entraînement collectif du jour, ne serait pas non plus disponible mercredi et confirmé l'absence pour "15 à 20 jours" du défenseur autrichien David Alaba, touché à l'adducteur gauche, qui vient s'ajouter à la longue liste de blessés madrilènes. Déjà privé de Dani Carvajal et Eder Militao jusqu'à la fin de la saison, et de son pilier défensif Antonio Rudiger pour plusieurs semaines, le Real n'a plus que les jeunes Raul Asencio et Jacobo, et le milieu français Aurélien Tchouaméni comme options en défense centrale à l'approche d'échéances décisives, ce qui devrait pousser Carlo Ancelotti à innover pour équilibrer son équipe.

À lire aussi Le Real Madrid est furieux, les arbitres menacent de faire grève: un tacle sur Mbappé met le feu à la Liga

"Nous sommes dans l'urgence, mais nous devons gérer au mieux cette urgence en comptant sur les joueurs que nous avons à notre disposition. (...) C'est une grande opportunité pour nos jeunes joueurs de démontrer leurs qualités", a-t-il résumé à quatre jours du derby de Madrid contre l'Atlético et une semaine du barrage aller de Ligue des champions contre Manchester City.