"Une personne fantastique": accusé de racisme, l'entraineur du PSG reçoit un soutien important

Christophe Galtier est au cœur de la tourmente après avoir été accusé de racisme et d'islamophobie par Julien Fournier, ancien directeur de l’OGC Nice. L'entraîneur se serait plaint du fait qu'il y ait "trop de noirs" dans l'équipe lors de son passage sur le banc niçois lors de la saison 2021-2022. En outre, il aurait exprimé son mécontentement à l'idée que ses joueurs musulmans fassent le ramadan.

Burak Yilmaz, star du football turc, a pris la défense de l'actuel entraîneur du PSG dans une publication sur Instagram. L'attaquant, qui a côtoyé Galtier entre 2020 et 2021 au LOSC, explique : "J'ai lu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je me devais de dire quelque chose. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité", avant de conclure "C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique."

Même son de cloche du côté de José Fonte, international portugais qui a également connu Galtier à Lille. Lui aussi s'est exprimé sur Instagram afin de défendre son ancien coach :"En trois ans de travail avec Monsieur Galtier, il a toujours été proche de ses joueurs et, par-dessus tout, très respectueux" explique-t-il. "C’est bouleversant de lire certaines nouvelles aujourd’hui. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur cet homme."