Virgil van Dijk bientôt au PSG? Une entrevue secrète a été filmée après le match

Après sept ans passés sous la vareuse de Liverpool, Virgil van Dijk a tout gagné. En très bonne posture pour gagner le championnat, le défenseur d'1,95 m pourrait dire au revoir à Anfiel en sortant par la grande porte.

Après la rencontre entre son club et le PSG (victoire des Parisiens aux tirs au but 1-4), le Néerlandais a été filmé en train d'avoir une discussion avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif du club, Luis Campos.