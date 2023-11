Genk débutera contre Ferencvaros avec Sadick et Bonsu Baah

L'entraîneur de Genk, Wouter Vrancken, a modifié son onze pour le déplacement au Ferencvaros à deux postes par rapport à la défaite du week-end dernier contre l'Antwerp. Mark McKenzie et Matias Galarza font place au défenseur central Mujaid Sadick et a l'ailier Christopher Bonsu Baah.

Le gardien Maarten Vandevoordt aura devant lui ke duo axial Sadick-Cuesta accompagné sur les flancs par Munoz et Arteaga. Le capitaine Heynen et Hrosovsky doivent assurer l'équilibre au milieu. Zeqiri évoluera en pointe avec Baah, Paintsil et El Khannous en soutien.

Au Ferencvaros, Dejan Stankovic a de nouveau aligné Samy Mmaee (ex-Standard et Saint-Trond) dans l'axe de la défense.