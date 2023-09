Gennaro Gattuso nouvel entraîneur de Marseille

Joueur, Gattuso a notamment remporté la Coupe du monde 2006 avec l'Italie ainsi que deux championnats et deux Ligues des Champions avec l'AC Milan.

Gattuso, 45 ans, était sans club depuis son départ de Valence en janvier dernier, après sept mois à la tête du club espagnol. L'ancien milieu de terrain a entraîné le FC Sion, Palerme, OFI Crète et Pise avant de prendre la tête de l'AC Milan, où il a passé la majeure partie de sa carrière de joueur, en novembre 2017. Il était resté entraîneur des 'Rossoneri' jusqu'en mai 2019. Il avait ensuite dirigé Naples de décembre 2019 à juin 2021, remportant la Coupe d'Italie en 2020.

Gattuso débarque dans un contexte délicat au sein du club phocéen. Le 20 septembre, le club avait annoncé le départ de Marcelino, arrivé cet été, après une réunion houleuse avec les supporters deux jours plus tôt.

"Les événements de lundi (18 septembre, ndlr)", lors desquels les associations de supporters avaient demandé les démissions du président Pablo Longoria et de trois de ses proches au directoire, "ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d'exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés", avait expliqué le club dans un communiqué, parlant d'une "situation déplorable".

Marcelino, 58 ans, n'a dirigé l'OM que durant sept matchs, cinq en championnat (deux victoires et trois nuls) et deux en qualification pour la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos (élimination aux tirs au but). Battus 4-0 par le Paris Saint-Germain avec l'intérimaire Jacques Abardonado sur le banc, les Phocéens occupent la huitième position du championnat avec 9 points en 6 journées.