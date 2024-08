Genoa, avec Koni De Winter, surprend Monza 0-1

Avec Koni de Winter averti à la 59e, Genoa s'est imposé 0-1 à Monza lors de la deuxième journée de la Serie A. L'unique but de la rencontre a été marqué par Andrea Pinamonti, qui n'avait pas encore joué une minute lors des matchs de préparation, de Coupe et de championnat (45e+7).

Aux Pays-Bas, le PSV a infligé un solide 1-7 à Almere City lors de la troisième journée de championnat. L'équipe d'Eindhoven a joué sans Jordan Bakayoko mais Matteo Dams est monté au jeu (73e). A ce moment-là, le PSV menait déjà 1-4 et était bien parti pour enregistrer son troisième succès et infliger une troisième défaite à Almere.

L'attaquant s'était déjà fait voir en distillant un bon service à Junior Messias, qui a expédié un missile du gauche peu à côté (18e). Après une première période très équilibrée, les Génois ont bien géré leur avance et ont manqué à plusieurs reprises le break. Au classement, Genoa (2e) totalise 4 points comme l'Inter (1er), l'Udinese (3e) et Parme (4e). Monza a un point (16e).

Réduit à dix suite à l'exclusion de Thierry Lutonda (64e), Zwolle s'est incliné 1-0 à Nimègue. Rober Gonzalez (87e, 1-0) a offert les trois premiers points au NEC (11e). Chez les perdants, Dylan Mbayo a fait son apparition dans les arrêts de jeu (91e+1).

Alors qu'il avait ouvert la marque par Boyd Lucassen (37e, 1-0), Breda s'est incliné 1-2 face à Utrecht. Les visiteurs ont émergé dans les arrêts de jeu grâce à un doublé de l'ex-Standardman Noah Ohio (90e+1, 90e+6). Jan Van den Bergh, capitaine du NAC, a joué toute la rencontre. Chez les visiteurs, Siebe Horemans et Alonzo Engwanda l'ont imité alors qu'Anthony Descotte et Matisse Didden sont restés réservistes. Utrecht occupe la 2e position (7 points) et Breda la 11e (3 points).