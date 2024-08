Gianluca Scamacca, équipier de Charles De Ketelaere à l'Atalanta, victime des "croisés"

Scamacca, 25 ans, sera opéré lundi dans un hôpital de la capitale italienne, Rome, et sera écarté des terrains pour une durée de 4 à 6 mois. L'attaquant était présent fin juin avec l'équipe nationale italienne lors de l'Euro en Allemagne, mais n'avait pas marqué de buts. La 'Squadra Azzurra' avait été éliminée en huitièmes de finale par la Suisse.

Scamacca avait été acheté pour plus de 25 millions d'euros à West Ham la saison dernière. À l'Atalanta, qui a terminé la saison à la quatrième place en Serie A et a remporté l'Europa League, il avait marqué un total de 19 buts et adressé 4 passes décisives en 44 rencontres.