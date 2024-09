Grejohn Kyei prêté pour une saison avec option d'achat à Charleroi

Kyei, 29 ans, a été formé au Stade de Reims en France, où il a fait ses débuts professionnels. Par la suite, il a joué pour Lens, Servette en Suisse et Clermont Foot. Début juillet et libre de tout contrat, l'attaquant a rejoint le Standard, où il a signé un bail jusqu'en 2027. En ce début de saison, Kyei a disputé six matchs avec les Rouches, avec des titularisations contre le Club Bruges et Malines, sans trouver le chemin des filets. Néanmoins, il compte 62 buts et 25 passes décisives en 279 matchs professionnels.

Charleroi avait déjà tenté de recruter l'attaquant à deux reprises, en 2018 et 2022, mais son transfert n'avait pas abouti.

Avec neuf points en six matchs, les Carolos occupent provisoirement la septième place du classement de Jupiler Pro League.