Guardiola "comprend totalement" le mécontentement de De Bruyne après son remplacement

Manchester City affrontera samedi Leicester, à l'occasion de la 31e journée de Premier League. À domicile face à l'avant-dernier du classement, les Skyblues devront prendre les trois points pour mettre la pression sur leur rival dans la course au titre, Arsenal.

City a fait un pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions en remportant une victoire retentissante contre le Bayern Munich (3-0), mardi en quart de finale aller. Après 68 minutes de jeu, Kevin De Bruyne avait été remplacé par Julian Alvarez, ce qui n'a pas semblé plaire au nouveau capitaine des Diables Rouges.

"Ce n'est pas la première fois que quelque chose de tel se produit dans le monde du football, et ce ne sera pas la dernière fois", a expliqué son entraîneur Pep Guardiola, qui a subi le mécontentement de De Bruyne à sa sortie. "Je le comprends totalement, mais il y a également beaucoup de joueurs qui n'ont même pas joué. Tout le monde veut jouer et faire de son mieux. Je comprends donc bien que Kevin veuille être sur le terrain et aider l'équipe."