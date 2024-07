Hannes Van der Bruggen avant le match face à Kilmarnock: "Ce ne sera pas un match facile"

Après le match nul (1-1) du match aller, le Cercle s'attend à un nouveau match difficile au Jan Breydel Stadium. "Est-ce que nous sommes les favoris ? Je n'ose pas le dire. Nous sommes forts à la maison grâce à nos nombreux supporters, mais cela ne veut pas dire que ce sera un match facile."

Le Cercle a éprouvé des difficultés lors du match à l'extérieur et s'attend à ce qu'il en soit de même jeudi. "C'était intense. Nous devons nous créer plus d'occasions cette fois-ci et nous devons également les conclure. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être plus menaçants", a déclaré Van der Bruggen. "C'est une équipe difficile à contrer. Ils sont très extrêmes et intenses dans ce qu'ils font. J'espère que les supporters nous aideront à nous qualifier pour le prochain tour."