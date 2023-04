Hein Vanhaezebrouck a apporté deux changements au onze de départ de La Gantoise

Contre Malines, Paul Nardi avait pris place dans les buts, alors que Davy Roef est traditionnellement préféré sur la scène européenne. Gift Orban avait également été laissé au repos en première mi-temps et n'est entré en jeu qu'après la pause pour Tarik Tissoudali, de retour de blessure.

Roef aura devant lui Joseph Okumu, Kamil Piatkowski et Nurio Fortuna. Matisse Samoise et Alessio Castro-Montes arpenteront les flancs, tandis que Sven Kums et Julien de Sart meubleront le milieu de terrain. Hyon-Seok Hung soutiendra le duo d'attaquants Hugo Cuypers et Orban.