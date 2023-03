Ibrahimovic pense déjà à l'Euro avant le début des qualifications contre la Belgique

"Si je me sens bien et que je suis choisi par le sélectionneur, je l'aiderai, lui, l'équipe et le pays, et je ferai de mon mieux", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "À mon âge, on ne peut pas penser +avenir+ mais on pense +présent+, même si je suis le passé, le présent et l'avenir."

S'il monte sur la pelouse vendredi à Solna contre la Belgique, 'Ibra' deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif pour l'Euro et battra le record établi par l'Italien Dino Zoff en 1983 contre la Suède. La star suédoise, de retour avec l'AC Milan après une longue absence, est déjà devenu ce week-end le joueur le plus âgé à marquer en Série A.