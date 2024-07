International U19, Madi Monamay quitte Leverkusen pour le PSV

Passé par les équipes de jeunes de Genk et d'OHL, Monamay était arrivé en 2023 chez le champion d'Allemagne. S'il n'a pas joué le moindre match avec l'équipe première, il était très utilisé dans l'équipe U19, avec laquelle il a disputé 24 matchs de championnat la saison dernière. Avec les Diablotins U19, le défenseur a été appelé pour la première fois en novembre 2023 par Wesley Sonck et a joué quatre matchs.

Au PSV, Monamay sera d'abord intégré à l'équipe réserve, a indiqué le club sur son site. Le joueur a également réagi à son transfert: "Je suis très heureux que tout soit bouclé et je veux commencer au plus tôt. J'ai eu un bon feeling avec le PSV dès le début et c'est un honneur de porter ce maillot. Je veux montrer mes qualités et rejoindre l'équipe première dès que possible".