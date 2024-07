Ives Serneels reconnait la supériorité du Danemark: "Leur niveau est plus élevé"

Ives Serneels a reconnu la supériorité du Danemark après la défaite 0-3 des Red Flames lors de leur 5e et avant-dernier match de qualification pour l'Euro 2025 de football féminin vendredi à Saint-Trond. "Leur niveau est plus élevé que le nôtre pour le moment", a déclaré le sélectionneur.

Les Flames ont pourtant réalisé une bonne première période face aux Danoises. "Je suis content de notre première mi-temps. Nous avons eu le contrôle du match, aussi dans les moments difficiles. Les joueuses étaient bien positionnées sur le terrain. Tout s'est écroulé en seconde période et c'est dommage."

Après la pause, le Danemark a fait parlé ses "qualités individuelles et physiques" pour s'imposer. "On aurait pu gagner en cas de but rapide mais ce n'est pas arrivé. Nous avons peut-être manqué d'efficacité mais le Danemark mérite sa qualification. Leur niveau est plus élevé que le nôtre pour le moment. Ce sont les faits."