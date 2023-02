Johan Bakayoko se distingue avec un but tandis que le PSV étrille Groningue

Johan Bakayoko et Thorgan Hazard étaient tous les deux présents dès le coup d'envoi de la rencontre. Luuk de Jong a ouvert les hostilités avec un but en première mi-temps (27e), mais c'est en deuxième période que l'essentiel de l'action s'est déroulé. Xavi Simons a inscrit le deuxième but dès la reprise (46e) et Braithwaite l'a imité (69e) avant que Johan Bakayoko n'alourdisse encore la marque en faveur du club d'Eindhoven (73e).

Fabio Silva, qui a évolué à Anderlecht pendant la première partie de la saison, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs (84e) et Til a infligé l'ultime estocade (88e). Thorgan Hazard a été remplacé à la mi-temps, tandis que Johan Bakayoko est resté sur la pelouse pendant tout le match.

Plus tôt dans la soirée, Nimègue et Cambuur ont fait match nul, 0-0. Landry Dimata a disputé toute la rencontre pour le NEC.

Le PSV s'empare provisoirement de la 3e place du classement avec 42 points, derrière Feyenoord (43 points) et devant l'Ajax (40 points) qui comptent tous les deux un match de moins. Nimègue est au milieu du classement, 10e avec 24 points. Groningue est bon dernier, avec seulement 13 points, à égalité avec Cambuur, 17e.