José Luis Mendilibar succède à Jorge Sampaoli à la tête du FC Séville

Mendilibar, 62 ans, était sans club depuis son licenciement d'Alaves en avril 2022. L'entraîneur espagnol est également passé par l'Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante et Eibar. À Séville, il va succéder à Jorge Sampaoli, remercié mardi matin.

Le FC Séville occupe actuellement la 14e place en Liga avec 28 points, deux de plus que Valence, 18e et premier relégable. Le club sévillan est également encore en lice en Europa League et affrontera Manchester United en quarts de finale.