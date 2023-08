Justine Vanhaevermaet quitte Reading pour Everton

Vanhaevermaet, 31 ans, avait rejoint Reading en 2021 après des expériences à Lillestrom en Norvège et au SC Sand en Allemagne. En Belgique, elle a porté le maillot de Sinaai, Anderlecht et du Lierse.

"Je suis très heureuse de rejoindre Everton", a réagi Vanhaevermaet, citée dans le communiqué. "C'est un grand club en Angleterre et l'équipe féminine a bien progressé sur les douze derniers mois. Everton joue déjà à un bon niveau et j'espère que je pourrai aider à poursuivre cette progression et contribuer à plus de succès."

Vanhaevermaet compte 49 caps avec les Red Flames et a trouvé inscrit six buts sous le maillot de l'équipe nationale.