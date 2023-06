Kai Havertz quitte Chelsea et s'engage avec Arsenal

Sur le plan collectif, l'attaquant a remporté la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea, inscrivant le but de la victoire lors de la finale contre Manchester City. Il a également remporté la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

Son futur entraîneur, Mikel Arteta, a loué les talents de l'Allemand. "Kai est un joueur d'excellente qualité. Il est très versatile et fait preuve d'intelligence. Il va nous apporter énormément de force supplémentaire à notre milieu de terrain, et de la variété dans notre jeu." Le joueur lui-même s'est dit "très excité" à l'idée de rejoindre Arsenal. "Le but est de gagner des trophées, et je vais donner tout pour faire ça, pour les supporters et pour le club", a-t-il déclaré.

À Arsenal, l'international allemand (37 caps, 13 buts) évoluera notamment aux côtés de Leandro Trossard et Albert Sambi Lokonga.