Kompany ouvre le bal en Premier League contre son ancien club avec "le plus beau défi"

Vendredi soir, Burnley et Vincent Kompany ouvriront la nouvelle saison de Premier League contre Manchester City avec Kevin De Bruyne. Lors de la conférence de presse de jeudi, Kompany a expliqué croire dans les chances de son équipe. "Je suis sûr qu'après avoir remporté le triplé, Pep Guardiola peut commencer sa saison avec un petit écart", a déclaré le sélectionneur belge en souriant. "C'est probablement le plus beau défi que l'on pouvait imaginer "a ajouté Kompany. "Je veux que l'équipe prenne ce match avec entrain et j'espère que les supporters feront de même."