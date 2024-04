La Belgique de nouveau battue au Danemark et commence par un zéro sur six

En deuxième période, la Belgique s'est procurée deux occasions mais Kassandra Missipo a tiré à côté (58e) et Justine Vanhavermaet a buté sur la gardienne Maja Bay (60e). Les Belges ont été punies avec un nouveau but danois, d'une belle frappe brossée de Frederike Thogersen (63e, 4-0).

Dès l'entame, les Danoises ont pris le contrôle du jeu. Elles ont d'abord alerté les Belges en touchant la barre sur un centre de Katrine Veje (28e). Juste ensuite, Amalie Vangsgaard a marqué, d'une tête croisée sur un corner de Sofie Svava (29e, 1-0). Le duo a récidivé dix minutes plus tard avec un nouveau coup de crâne de Vangsgaard sur un centre de Svava (39e, 2-0). Avant la pause, Pernille Harder a transpercé la défense belge en une passe et Svava s'est retrouvée seule face à Lichtfus puis a marqué en puissance (44e, 3-0).

Les Flames sont ensuite revenues dans le match: Sari Kees a profité d'un coup de billard dans la surface danoise pour un premier but (67e, 4-1) et Feli Delacauw a bénéficié d'une boulette de Bay pour marquer dans le but vide (72e). Les Belges ont même touché le poteau ensuite, sur un ballon fuyant de Marie Detruyer (80e).

Après deux matches, la Belgique ne compte aucun point. C'est également le cas de la Tchéquie, qui joue encore l'Espagne à 19h00. Les championnes du monde auront l'occasion de rejoindre le Danemark (6 points) en tête du groupe en cas de victoire.

Lors du prochain rassemblement, les Flames affronteront deux fois la Tchéquie, à Prague le 31 mai puis en Belgique le 4 juin.