La Belgique sur terrain neutre face à Israël pour lancer la campagne de Ligue des Nations

Les Diables entament leur première série de matchs internationaux depuis l'Euro et l'élimination en huitièmes de finale face à la France. Tedesco a reconnu la semaine dernière que les choses auraient dû se passer autrement et mieux. Mais après les paroles, l'heure est désormais aux actes, en commençant par ce match contre Israël.

Cette nouvelle compétition marque également un rajeunissement partiel de l'équipe nationale. Leandro Trossard, Axel Witsel et Yannick Carrasco n'ont pas été convoqués pour ces deux matchs, et Romelu Lukaku, ayant récemment rejoint Naples, a demandé à ne pas être sélectionné cette fois-ci. Les trois premiers joueurs ont été informés que le sélectionneur et son staff voulaient donner "plus de places à d'autres joueurs".

Tedesco veut donc mettre en avant de nouveaux talents, tels que Charles De Ketelaere et Loïs Openda. Julien Duranville et Arne Engels, qui avaient participé à quelques entraînements avant l'Euro, apportent du sang neuf à la sélection. Avec le forfait de Koni De Winter, Sebastiaan Bornauw fait office de remplaçant.

Lors de la dernière édition de la Ligue des Nations (2022-2023), la Belgique, avec 10 points, avait terminé deuxième du groupe 4 derrière les Pays-Bas (16 points).