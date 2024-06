La D1B débutera le 16 août et s'étendra sur 30 journées jusqu'au 20 avril

L'exercice 2024-2025 de Challenger Pro League, la 2e division du football belge, débutera le vendredi 16 août avec une double confrontation. À 20h00, Seraing recevra Jong Genk et les RSCA Futures accueilleront Deinze. La saison régulière s'étendra jusqu'au dimanche 20 avril, avant les playoffs de promotion. La Pro League a révélé le calendrier mardi, à l'occasion d'une conférence de presse dans ses quartiers à Diegem.

Comme en 2023-2024, 16 équipes disputeront la saison de D1B. Le championnat se déroulera en une phase régulière de 30 journées, au bout de laquelle les deux premières équipes du classement seront promues en Jupiler Pro League. Les clubs situés entre la 3e et la 6e place joueront des barrages. Le vainqueur de ceux-ci affrontera le 3e des playdowns de D1A, pour une place dans l'élite.

Les six journées de barrages se dérouleront à partir du jeudi 24 avril jusqu'au dimanche 25 mai, date qui correspond également à la fin de la saison de Jupiler Pro League.

Le RWDM et Eupen ont été relégués de Jupiler Pro League en Challenger Pro League au terme de la saison écoulée. Lokeren-Temse et La Louvière y ont été promus, tandis que le SL16 a été relégué. Ostende avait obtenu son maintien mais le club a été liquidé, et a permis à Seraing (15e) d'être sauvé sur tapis vert.

En playoffs, Courtrai avait sauvé sa place dans l'élite face à Lommel.