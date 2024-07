La flamboyance espagnole contre le pragmatisme français pour une place en finale

La France n'a toujours pas marqué sur action, trouvant les filets grâce à deux autogoals et à un penalty, mais s'est hissée en demi-finales grâce un mur pratiquement infranchissable (un but concédé, sur penalty) formé par le gardien Mike Maignan et le quatuor Jules Koundé-Dayot Upamecano-William Saliba-Theo Hernandez. La bataille de l'entrejeu promet, avec d'un côté le duo Rodri-Fabian Ruiz et de l'autre N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.

Munich sera le théâtre d'une véritable opposition de style. L'Espagne a proposé un jeu flamboyant depuis le début du tournoi, symbolisé par l'explosivité et les fulgurances de ses deux pépites sur les ailes, Lamine Yamal et Nico Williams. La 'Roja' a inscrit onze buts en cinq rencontres depuis le début du tournoi.

L'Espagne a connu un parcours parfait, avec cinq victoires en autant de rencontres: 3-0 contre la Croatie, 1-0 contre l'Italie et 0-1 contre l'Albanie en phase de groupes, 4-1 contre la Géorgie en huitièmes et 2-1 après prolongation contre l'Allemagne, pays hôte, en quarts de finale. La France a battu l'Autriche 0-1 puis partagé 0-0 contre les Pays-Bas et 1-1 contre la Pologne en poules avant de mettre, une nouvelle fois, un terme aux illusions de la Belgique en huitièmes de finale (1-0) et d'éliminer Portugal aux tirs au but en quarts.

Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente devra des défenseurs Dani Carvajal et Robin Le Normand, suspendus, et du milieu Pedri, blessé. Son homologue français Didier Deschamps dispose d'un effectif complet, mais doit composer avec la petite forme affichée depuis le début du tournoi par Kylian Mbappé, qui doit toujours porter un masque après sa fracture du nez, et Antoine Griezmann.