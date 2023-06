La France, l'Angleterre, Israël et la Suisse en quarts, l'Allemagne et l'Italie éliminées

Les derniers matches de poule de l'Euro U21 des groupes C et D ont révélé les quatre derniers qualifiés pour les quarts de finale, mercredi. Le tenant du titre allemand a été éliminé ainsi que l'Italie, tandis que la France et l'Angleterre ont assuré leur qualification pour le prochain tour de l'Euro, qui se déroule en Géorgie et en Roumanie.

L'Angleterre a disposé de l'Allemagne (2-0) grâce à des buts d'Archer (4e) et Elliott (21e) en première période, pour s'assurer la première place du groupe C après trois victoires sur le même score. Les Allemands, tenants du titre, ont échoué à la dernière place avec 1 point acquis contre Israël, qui s'est qualifié pour le prochain tour grâce à sa victoire sur la Tchéquie (1-0) avec un but tardif de Gandelman (82e). Avec 4 points, les Israéliens ont réussi à accrocher la 2e place devant leurs adversaires du jour, à une longueur.

Dans le groupe D, la Norvège a écœuré l'Italie en remportant une courte victoire (0-1) sur un but de Botheim (65e). Les Norvégiens ont terminé derniers de leur poule malgré tout, à égalité de points avec la Squadra (3 points). La France, a poursuivi son sans-faute en écrasant la Suisse (1-4) grâce à un pénalty de Gouiri (16e), et des buts de Barcola (65e), Cherki (76e) et Caqueret (81e). L'égalisation de Ndoye (35e) est restée sans conséquence, mais les Suisses (3 points) se sont néanmoins qualifiés derrière les Bleuets (9 points), vainqueurs du groupe D.