La Grèce de Christos Tzolis enchaîne face à l'Irlande

Tzolis s'est illustré avec une passe décisive pour Anastasios Bakasetas peu après le repos (48e). Le Brugeois a cédé sa place à la 82e minute à Petros Mantalos, qui a scellé le succès des Grecs dans le temps additionnel (90e+1).

Avec la victoire de l'Angleterre en Finlande (1-3) en début de soirée, la Grèce domine le classement du groupe B2 avec le maximum de 12 points. Les Anglais suivent avec 9 unités, devant l'Irlande et ses 3 points. La Finlande (0 point) ferme la marche. Le duel à Athènes entre Grecs et Three Lions, le mois prochain, sera déterminant pour la course à la promotion directe en Ligue A.