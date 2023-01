La Liga : Gennaro Gattuso n'est plus l'entraîneur de Valence

(Belga) Gennaro Gattuso n'est plus l'entraîneur de Valence. Le club espagnol a annoncé lundi soir s'être séparé du technicien italien de 45 ans.

L'ancien international italien était arrivé en juin 2022 à Valence. Il aura passé 22 rencontres sur le banc de Valence, qui pointe au 14e rang de la Liga avec 20 points en 18 matchs. Battu 1-0 à Valladoid dimanche, le club vient de signer un 1 sur 12 en Liga. Gattuso avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2013 à Sion en Suisse. Après des passages à Palerme, l'OFI Crète et Pise, il est devenu entraîneur de l'AC Milan, où il avait joué pendant 13 ans, en 2017. En 2019, il a quitté Milan pour s'engager avec Naples quelques mois plus tard et a remporté la Coupe d'Italie en 2020 avant de quitter le club en 2021. En tant que joueur, l'ancien milieu de terrain a porté les couleurs de l'AC Milan entre 1999 et 2012. Avec les Rossoneri, il a gagné deux Ligues des Champions (2003 et 2007) mais aussi deux titres de champion d'Italie (2004 et 2011) et une Coupe d'Italie (2003). Il compte également 72 caps en équipe nationale italienne avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2006. (Belga)