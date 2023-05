La Liga a pratiquement renoué avec ses recettes d'avant-Covid

Avec 4,838 milliards d'euros de recettes perçues la saison dernière, les 42 clubs de première et deuxième divisions espagnoles "ont pratiquement retrouvé les chiffres d'avant la pandémie en termes de revenus", écrit LaLiga.

Ce produit d'exploitation ne couvre pas la totalité des dépenses, mais avec 140,1 millions d'euros de pertes, "les clubs espagnols ont enregistré les pertes cumulées les plus basses parmi les cinq ligues majeures (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie, NDLR) démontrant le succès et la robustesse d'un modèle qui se fonde sur la pérennité financière", se félicite la ligue dans un communiqué.