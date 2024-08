La RAAL poursuit sa marche en avant et s'impose au RSCA Futures

Ce samedi, le RSCA Futures accueillait au stade Roi Baudouin la RAAL La Louvière pour le compte de la troisième journée de Challenger Pro League. Les Louviérois se sont imposés 1-2, avec des buts d'Adrien Bongiovanni (57e) et Victor Corneillie (64e). Le but bruxellois avait été inscrit en première période par Keisuke Goto (10e).

Les U23 d'Anderlecht ont rapidement pris le match en main et il ne leur fallait que 10 minutes pour trouver la faille dans la défense louviéroise. C'est le Japonais Keisuke Goto qui se chargeait de placer le cuir au fond des filets. L'attaquant était idéalement placé pour récupérer un ballon repoussé par Marcos Henan Peano.

Si les jeunes Mauves avaient le dessus en première période, les Loups sortaient les crocs en seconde période avec un jeu plus intense et un pressing mieux effectué. En résultait une prise en main du jeu jusqu'à obtenir l'égalisation. Monté à la pause, Adrien Bongiovanni concluait après le bon travail de Mouhamed Belkheir (57e, 1-1). Quelques minutes plus tard, sur corner, Victor Corneillie croisait parfaitement sa tête pour mettre les Louviérois aux commandes (64e, 1-2).