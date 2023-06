L'AC Milan confirme le départ de Paolo Maldini, son directeur technique

Annoncée dans les médias dès lundi, les propriétaires de l'AC Milan ont confirmé leur décision de se séparer de deux grandes figures du secteur sportif: la légende Paolo Maldini, directeur technique, et le directeur sportif Ricky Massara.

La décision aurait été prise à l'issue d'une réunion lundi entre l'ex-défenseur et Gerry Cardinale, numéro 1 du fonds américain RedBird, qui a racheté le club contre 1,2 milliard d'euros l'été dernier. Dans un bref communiqué, le club a annoncé la fin de la collaboration avec son ancien défenseur dès le 5 juin. "Nous le remercions pour sa contribution au cours de ces années, avec le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions et la victoire du Scudetto lors de la saison 2021/22. Ses responsabilités seront confiées à un groupe de travail, qui œuvrera en étroite collaboration avec l'entraîneur de l'équipe première et qui rendra compte directement au directeur général."

Malgré les bons résultats ces dernières saisons: champion de Serie A en 2021-2022 et demi-finaliste de la Ligue des champions cette saison (élimination face à l'Inter), de nombreuses tensions existaient entre les nouveaux propriétaires et Maldini, qui était revenu au club en 2018 avant de prendre en charge la direction technique en 2019. Il avait prolongé de deux ans l'été dernier, tout comme Massara, dont le nom ne figurait pas dans le communiqué.