L'Albanie débarque en première en Allemagne

L'équipe nationale albanaise a été la première à arriver en Allemagne pour l'Euro 2024, qui commence vendredi prochain. À leur arrivée à l'aéroport de Düsseldorf, l'avion des Albanais a été accueilli par une douche d'eau des pompiers et une foule de supporters.

Les joueurs, dirigés par l'entraîneur brésilien Sylvinho, ont été salués par cinquante enfants albanais enthousiastes, agitant des drapeaux et des écharpes. Par la suite, l'équipe a rejoint le petit village allemand de Kamen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où leur camp de base a été établi pour préparer le tournoi. Kamen, une ville de plus de 40.000 habitants, s'était parée de drapeaux, banderoles et affiches en l'honneur de l'équipe albanaise.

L'Albanie s'est qualifiée en tant que vainqueur du groupe E lors des éliminatoires pour participer à son deuxième championnat d'Europe. Les Albanais semblent cependant promis à un rôle de victimes face à l'Espagne, l'Italie et la Croatie dans le groupe B. L'Albanie débutera l'Euro contre le tenant du titre, l'Italie, le 15 juin à Dortmund, avant d'affronter la Croatie le 19 juin à Hambourg et l'Espagne le 24 juin à Düsseldorf.