L'Allemagne remporte le choc face aux Pays-Bas et se qualifie pour les quarts de finale

L'Allemagne a remporté le match au sommet face aux Pays-Bas 1-0, lundi à Munich lors de la 4e journée de la Ligue des Nations dans le groupe A3. Jamie Leweling a fêté sa première sélection chez les seniors en inscrivant l'unique but de la rencontre peu après l'heure de jeu (64e). Les Néerlandais ont tenté de pousser pour revenir au score, mais leurs divers temps forts n'ont pas été récompensés par un but égalisateur.

En parallèle, la Hongrie est allée s'imposer 0-2 en Bosnie-Herzégovine. Le capitaine Dominik Szoboszlai a inscrit un doublé (38e et 50e sur penalty) pour les Magyars.

Au sein de ce groupe, l'Allemagne est en tête (10 points) devant les Pays-Bas et la Hongrie (5 points). La Bosnie-Herzégovine ferme la marche avec 1 point. Du fait de la rencontre entre les Pays-Bas et la Hongrie lors de la prochaine journée (16 novembre), l'Allemagne est assurée de terminer dans les deux premiers et est donc officiellement qualifiée pour les quarts de finale qui se joueront les 20 et 23 mars 2025.