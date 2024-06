L'Allemagne voudra confirmer, la Croatie gagner son premier match

Impériale face à l'Écosse, la Mannschaft devrait rencontrer une opposition plus musclée mercredi. Si les Hongrois se sont inclinés (1-3) face aux Suisses lors de la première journée, ils ont montré un visage séduisant et ont longtemps fait trembler la Nati, qui ne menait que d'un but jusqu'au temps additionnel. La Hongrie devra tout de même montrer bien plus si elle veut bousculer la nation hôte. L'Allemagne semble pouvoir se reposer sur un collectif huilé et ses individualités (Musiala, Wirtz, Havertz) ont répondu présent contre l'Écosse.

À 21h00, la Suisse pourrait elle aussi faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire contre l'Écosse à Cologne. Appliquée contre la Hongrie, elle semble disposer de meilleurs atouts que les Écossais, qui auront toutefois à cœur de se rattraper après une entrée en matière complètement ratée. Ils devront notamment faire preuve de plus d'impact physique et de qualité technique que lors du match d'ouverture, alors qu'une défaite serait déjà presque synonyme d'élimination.