L'ancien Diable Rouge et joueur du Standard Philippe Garot est décédé

Garot a joué à Verviers, à Eupen, au Daring puis, après la fusion avec le Racing White, au RWDM avant de rejoindre le Standard en 1974. Il est resté six ans à Sclessin, jouant 207 matchs et marquant 25 buts. Le défenseur a ensuite joué à Beveren entre 1980 et 1984, remportant un titre de champion (1984) et une coupe de Belgique (1983). Garot est revenu au RWDM entre 1984 et 1986 avant de terminer sa carrière aux Francs Borains.

Il compte deux apparitions en équipe nationale belge, toutes deux en 1979, un amical contre les Pays-Bas (défaite 1-0) et un match de qualifications à l'Euro face au Portugal (victoire 2-0).