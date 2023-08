L'Angleterre élimine le Nigeria et se qualifie pour les quarts de finale

L'Angleterre a éliminé le Nigeria (0-0, 4-2 tab) lors du cinquième huitième de finale de la Coupe du monde féminine de football lundi à Brisbane. Avec ce succès, les Three Lionesses accèdent aux quarts de finale et affronteront la Colombie ou la Jamaïque, qui jouent mardi à 10h00 (heure belge).

En prolongation, les Nigérianes ont trouvé la barre transversale adverse pour la troisième fois de la rencontre sur un long centre. En toute fin de prolongation, Asisat Oshoala était proche de donner un avantage décisif à son équipe mais Mary Earps captait le ballon (117e).

Les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but après avoir gardé le 0-0 pendant un peu plus de 120 minutes. Après un tir raté de chaque côté, les Three Lionesses prenaient l'avantage dans cette séance. Un avantage qu'elles ne perdront plus avec deux ratés côté nigérian. Chloe Kelly, décisive en finale de l'Euro 2022 face à l'Allemagne, a planté le tir au but qualificatif pour son équipe.