L'Antwerp doit présenter un plan d'action après les incidents à Bruges

L'Antwerp, qui a déjà fait part de sa volonté de s'attaquer au problème, a accepté cette proposition. Le matricule N.1 a déjà recruté un consultant en sécurité, qui a suivi une formation fédérale sur le sujet. Celui-ci devrait avoir un aperçu de toutes les mesures déjà mises en place par le club, pas assez homogènes actuellement, et aura pour mission ensuite de rédiger une "bible de la sécurité". Le Great Old a également lancé une nouvelle campagne de recrutement de stewards et souhaite encore plus lier les billets aux personnes.

Sans précédent auquel se référer, le président du Comité Disciplinaire a mis l'affaire en suspens jusqu'au 5 novembre. L'Antwerp présentera alors son plan au Comité, qui décidera s'il répond aux exigences. Si ce n'est pas le cas, le parquet a requis une amende de 10.000 euros et deux matchs à l'extérieur sans supporters.