"L'Argentin Hector Cuper, nouveau sélectionneur de la Syrie. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale syrienne et son staff adjoint arriveront en Syrie dans les prochains jours", indique la fédération qui ne précise pas la durée de son contrat.

Agé de 67 ans, Cuper a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur en club en Europe et a notamment dirigé le club espagnol de Valence (1999-2001) avec qui il a disputé, et perdu, deux finales de la Ligue des champions, en 2000 contre le Real Madrid et en 2001 contre le Bayern Munich.

Il a dirigé ensuite les équipes nationales de Géorgie (2008-09), d'Egypte (20015-18) avec qui il a disputé, et perdu, la finale de Coupe d'Afrique des nations 2017, d'Ouzbekistan (2018-19) et de la République démocratique du Congo (2021-22).

La Syrie occupe la 90e place au classement mondial de la FIFA.