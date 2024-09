L'attaquant de Westerlo Erdon Daci rejoint Deinze, le défenseur Scott Kennedy rallie Eupen

Erdon Daci avait cependant dû rapidement faire une croix sur sa première saison en division 1 en raison d'une blessure au genou. Après 3 buts en 13 matchs en 2023-2024, Westerlo l'avait ensuite prêté à Beveren pour six mois à partir de février. Il avait disputé neuf rencontres parmi les Waeslandiens.

Âgé de 26 ans, le joueur avait débarqué au Kuipje au début de la saison 2021-2022 depuis le club turc de Konyaspor. Avec 10 buts en compétition à son ardoise, l'attaquant de 1m87 a grandement participé à la conquête du titre et à la montée du club en Jupiler Pro League.

Côté wallon, Eupen s'est arrogé le défenseur canadien Scott Kennedy dans les dernières heures du mercato. L'international de 27 ans, qui compte 14 sélections, posera ses crampons pendant deux ans dans les Cantons de l'Est en provenance du club de première division autrichienne Wolfsberger AC.

Scott Kennedy a traversé l'Atlantique en 2015 et évolue depuis lors en Europe. En Allemagne, il a intégré les clubs du SB Traunstein, FC Amberg et SSV Jahn Regensburg puis a mis le cap sur l'Autriche, où il a revêtu les couleurs de Grödig et du SK Austria Klagenfurt. Il s'illustrait au Wolfsberger AC depuis l'été passé.