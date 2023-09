Le Beerschot inflige une nouvelle défaite au Lierse

Le match de clôture de la 6e journée de la Challenger Pro League a tourné à l'avantage du Beerschot vainqueur 1-3 au Lierse. Les deux équipes ont terminé à dix: suites aux exclusions de l'attaquant lierrois Aske Sampers (87e) et du défenseur mauve Herve Matthys (90e+3). Au classement, les Rats se hissent en cinquième position avec 10 points et les Pallieters, qui en sont à quatre défaites, stagnent à l'avant-dernière place (4 points, 15e).

Le Beerschot a ouvert la marque par Simion Michez (20e, 0-1) et se serait mis à l'aise si Ayouba Kosiah n'avait pas manqué la transformation d'un penalty (38e). De l'autre côté, Thibaut Van Acker s'est montré plus efficace aux onze mètres (54e, 1-1). Mais les Rats ont assuré leur succès grâce à un coup de tête de Tolis sur un coup de coin de Ryan Sanusi (66e, 1-2) et à une reprise de Tom Reyners (76e, 1-3). Le Lierse n'avait plus rien à espérer d'autant que Van Acker a botté un penalty au-dessus de la transversale (90e+4).

Plus tôt dans la journée, Lommel a assuré sa première place (15 points) en s'imposant 3-0 face aux Francs Borains. Les Hennuyers reculent à la 8e place avec 9 points comme le FC Liège (6e), vainqueur 1-2 à Beveren, Deinze (7e) et Dender (9e).