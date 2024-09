Le Cercle Bruges surprend La Gantoise et remporte sa deuxième victoire de la saison

Après huit journées, La Gantoise est troisième du classement avec 13 points, six de moins que le leader Genk. L'Antwerp, le Club Bruges, Charleroi et Anderlecht comptent également 13 points. Le Cercle, qui renoue avec la victoire après quatre matchs sans succès, reste dans la zone rouge, à la 15e place (7 points).

Après un premier acte pauvre en jeu, la première occasion était pour le Cercle. Un coup de billard dans la surface a permis à Nazinho de se retrouver face à Davy Roef, mais le gardien gantois a fait preuve d'un bon réflexe pour capter le ballon (48e). Les Buffalos ont également manqué de peu le but, avec un tir sur la barre d'Atsuki Ito (64e).

Meilleur buteur du championnat la saison dernière, Denkey a débloqué la situation en inscrivant son troisième but cette saison. À la suite d'une récupération haute, Nazinho, lancé à gauche, a trouvé le Togolais qui a trompé Roef du bout du pied dans le petit rectangle (77e). Noah Fadiga a ensuite manqué le cadre et l'égalisation (90e+3) et Denkey a définitivement enterré les espoirs gantois d'une frappe du pied gauche après un une-deux dans la surface (90e+4). Fadiga a finalement réduit le score, en vain, d'une belle reprise de l'extérieur du pied (90e+9).

Lors de la 9e journée, La Gantoise recevra OHL et le Cercle accueillera Saint-Trond dimanche.