Le Chili et le Pérou se quittent sur un nul blanc

Le Chili et le Pérou sont repartis dos à dos (0-0) au terme de leur premier match en groupe A de la Copa America de football, vendredi à Arlington au Texas, le vétéran gardien chilien Claudio Bravo sauvant trois fois la situation sans que son équipe ne parvienne à faire vraiment souffrir l'adversaire.

Survivant de la "Génération en Or" qui avait donné au Chili ses titres de Copa America en 2015 et 2016, Bravo, 41 ans, a arrêté un tir de Miguel Araujo (43e) puis deux autres de Gianluca Lapadula (57e et 89e).

La meilleure occasion chilienne a été l'oeuvre d'Alexis Sanchez, servi par Victor Davila à la 16e minute, mais son tir est passé au-dessus de la transversale.