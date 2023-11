Le coach de Patro Eisden Stijn Stijnen suspendu 4 matchs, plus 3 avec sursis

Stijnen s'en était pris violemment au quatrième arbitre lors du match contre Seraing, remporté 2-1, menaçant de le "retrouver dans le tunnel des joueurs" après la rencontre. L'entraîneur des gardiens du Patro, Niels Hermans, a écopé d'une suspension de deux matchs pour comportement déplacé envers l'arbitre lors de cette même rencontre jouée le 5 novembre.

"Par ses paroles et son comportement, Stijnen a activement contribué à créer une atmosphère de rébellion, voire d'hostilité, sur le banc du Patro Eisden Maasmechelen dès le début du match. (...) Son but était indiscutablement de déstabiliser et d'effrayer sérieusement le quatrième arbitre".