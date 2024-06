Le défenseur suisse Fabian Schär souffre d'une fracture du nez

Schär s'est blessé après un contact avec le défenseur écossais Anthony Ralston après 19 minutes de jeu mais a joué toute la rencontre. Six minutes plus tôt, il avait dévié une frappe de Scott McTominay dans ses propres filets. "Mon nez est cassé", a expliqué Schär au média suisse Blue Sport. "Il y a eu beaucoup de tacles et de duels. Ils nous ont mené la vie dure."

Le défenseur suisse est le deuxième joueur à subir une fracture du nez dans cet Euro après le Français Kylian Mbappé. La fédération suisse de football n'a pas encore communiqué sur la présence de Schär lors du dernier match de poule contre l'Allemagne dimanche (21h00). Les Allemands sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avec 6 points sur 6. La Suisse est deuxième du groupe avec 4 points.