Le derby entre le Sparta et Feyenoord s'est terminé par un partage 1-1

Camiel Neghli a marqué le but du Sparta (34e, 1-0) et Quinten Timber celui de Feyenoord (60e, 1-1). Feyenoord, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Ramiz Zerrouki (61e), est 6e avec 5 points et le Sparta 10e (3 points).

Le duel entre Heracles et le Willem II de Peter Maes s'est également terminé par un partage 1-1. Juho Talvitie a donné l'avance à l'équipe d'Almelo (33e, 1-0) et Jesse Bosch a égalisé sur une passe de Kyan Vaesen (37e, 1-1). Vaesen a été remplacé à la 79e alors que Mickael Tirpan et Cisse Sandra ont joué l'intégralité de la rencontre. Chez les visités, Bryan De Keersmaecker est resté sur le terrain pendant les 90 minutes alors que Bryan Limbombe a été sorti (59e). Willem II est 7e (5 points) et Heracles 14e (2 points)..