Le FC Séville attire Saul Niguez de l'Atlético de Madrid

Niguez, 29 ans, évoluait à l'Atlético, son club formateur, depuis 2012, à l'exception d'un prêt à Chelsea en 2021-2022, avec qui il a disputé 427 matches pour 48 buts et 26 assists. L'international espagnol a remporté un titre de champion d'Espagne (2021), une Coupe d'Espagne (2013) et deux Europa League (2012 et 2018).

Le milieu de terrain est la quatrième recrue du club sévillan cet été après les arrivées de Chidera Ejuke (Antwerp), Peque Fernandez (Racing Santander) et Albert Sambi Lokonga, prêté par Arsenal, qui complète la colonie belge en Andalousie avec Dodi Lukebakio et Adnan Januzaj.