Le Français Raphaël Varane, champion du monde en 2018, annonce sa retraite sportive

"Je suis tombé et je me suis relevé mille fois, et cette fois c'est le moment d'arrêter et de raccrocher les crampons après mon dernier match où j'ai remporté un trophée à Wembley", a-t-il expliqué en référence à sa victoire avec Manchester United en Coupe d'Angleterre au printemps, avant son transfert cet été à Côme, en Italie, avec qui il n'a disputé qu'un match.

Chez les Mancuniens, où il a joué trois saisons et 95 rencontres, Varane a remporté, outre la Coupe d'Angleterre, une Coupe de la Ligue l'an dernier. Il était passé par le Real de Madrid après avoir été formé à Lens. En dix saisons, il a remporté quatre fois la Ligue des Champions avec les Merengues, trois titres de champion d'Espagne, et une fois la Coupe du monde des clubs.