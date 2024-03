Le gardien Craig Gordon rappelé en sélection écossaise à l'âge de 41 ans

Le sélectionneur de l'Écosse, Steve Clarke, a intégré Craig Gordon, gardien de but âgé de 41 ans, au groupe qui affrontera les Pays-Bas et l'Irlande du Nord en matches amicaux à la fin du mois.

Son retour intervient près d'un an et demi après sa 74e et dernière sélection, en novembre 2022.

Une double fracture de la jambe survenue en décembre 2022 lors du match nul 2-2 contre Dundee United l'avait éloigné des terrains pour le reste de la saison.