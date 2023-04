Le joueur de Leipzig Benjamin Henrichs victime d'insultes racistes sur Internet

"Nous vivons dans une société où tout le monde peut répandre de la haine et du racisme sur Internet. Nous avons gagné 2-0 en Coupe contre Dortmund et je vais vous montrer à quoi ressemblent mes messages privés après une telle victoire en Coupe. Bon amusement", a déclaré Henrichsdans sa vidéo, montrant des messages reçus où lui et sa famille sont victimes d'insultes racistes.

Mardi, Romelu Lukaku avait également été victime d'insultes racistes lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter Milan.