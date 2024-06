Le match de charité organisé dimanche au Standard a permis de récolter 115.600 euros

L'argent récolté sera remis à la Ville de Seraing qui lancera une formation de football pour les jeunes défavorisés avec deux séances d'entraînement par semaine dispensée par Luigi Pieroni, ancien Diable Rouge et meilleur buteur du championnat en 2003-2004.

La Circus Cup, organisée dimanche à Sclessin, a opposé deux équipes emmenées par deux légendes du football: l'Italien Alessandro Del Piero et le Néerlandais Edgar Davids. Plusieurs anciens joueurs de renom étaient présents sur la pelouse de Sclessin dont l'Argentin Javier Saviola, le Français Djibril Cissé ou encore le Néerlandais Wesley Sneijder. Côté belge, Marouane Fellaini ou encore Daniel Van Buyten ont aussi participé au match qui s'est soldé sur le score de 3-3.

"Dans notre municipalité, il y a malheureusement beaucoup de familles qui ont des difficultés financières. Pour ces familles, il est presque impossible d'inscrire leurs enfants dans un club de football. Au sein de la municipalité, nous avons mis sur pied ce projet visant à donner à ces enfants la possibilité de pratiquer le sport le plus populaire de notre pays. Ce sera désormais possible, grâce au soutien financier du Standard et de Circus", a réagi Déborah Gérardon, la bourgmestre de Seraing.